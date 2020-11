Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Lunedì 1° Dicembre

di Redazione Picenotime

lunedì 30 novembre 2020

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nel corso della giornata con qualche nube al mattino che si farà più compatta al pomeriggio; in serata si attendono deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.

Marche

Tempo prevalentemente asciutto nel corso delle ore diurne con cieli poco nuvolosi al mattino e nubi più compatte al pomeriggio quando locali nevicate potranno interessare gli appennini fino a 1300 metri. Peggiora in serata con piogge estese su tutto il territorio, fiocchi oltre 1300-1400 metri.

Nazionale

AL NORD

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali anche basse sulla Pianura Padana più schiarite verso nord-est. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali e pioviggini in Liguria. In serata maltempo in estensione dai quadranti occidentali, più asciutto fra Veneto e Friuli. Neve in calo nelle ore notturne sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale fin sui 300-200 metri.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito al mattino su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni tra Toscana e Lazio. In serata precipitazioni in estensione su tutte le regioni, con fenomeni più intensi sul Lazio. Neve in calo sull'Appennino centrale fin sui 1400-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino, specialmente tra Isole Maggiori e Puglia, più nubi altrove. Peggiora al pomeriggio con piogge tra Campania e Calabria, ancora spazi di sereno sulla Sicilia. In serata avremo ancora deboli precipitazioni sparse, in intensificazione nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale calo, specie al nord , massime stabili o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano