Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 22 Aprile

di Redazione Picenotime

mercoledì 21 aprile 2021

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo instabile nella giornata con precipitazioni diffuse al mattino e poi anche nel pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

Marche

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; dalla serata si attende un generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.

Nazionale

Al Nord

Al mattino locali fenomeni su Appennino settentrionale, Romagna e Friuli, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche su Friuli e Romagna, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro

Al mattino nubi compatte e piogge specie su Lazio e Abruzzo, pioviggini altrove. Al pomeriggio situazione invariata con piogge sparse e locali acquazzoni o temporali sul Lazio, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile o perturbato su tutti i settori con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo su tutte le regioni con temporali tra Campania e Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutte le regioni e piogge diffuse. Fenomeni in esaurimento sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano