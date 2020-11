Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 4 Novembre

di Redazione Picenotime

martedì 03 novembre 2020

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con molte nubi.. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia sulla costa che sulle aree interne nelle ore diurne; in serata si attendono piogge sui settori centro settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Moderato peggioramento del tempo atteso fin dal mattino sulle regioni nord-occidentali con deboli piogge o pioviggini, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione invariata con cieli nuvolosi e deboli piogge in Liguria e Lombardia, in serata anche lungo le coste adriatiche.

AL CENTRO

Giornata contraddistinta dal tempo stabile sulle regioni centrali italiane con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi, maggiori schiarite solo in Abruzzo. In serata attese deboli piogge o pioviggini tra Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo sulle regioni meridionali del paese anche se non sempre soleggiata, specialmente in Sardegna con nubi anche compatte e tra il pomeriggio e la sera anche in Sicilia e Calabria ma con precipitazioni assenti.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano