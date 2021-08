Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 25 Agosto

di Redazione Picenotime

martedì 24 agosto 2021

Ascoli Piceno

Nuvolosità irregolare al mattino con tempo asciutto; piogge o temporali attesi nelle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +17°C e +23°C.

Marche

Piogge e temporali sparsi al mattino lungo la costa, asciutto altrove; i fenomeni al pomeriggio si sposteranno sui settori meridionali della regione per poi esaurirsi in serata.

Nazionale

AL NORD

Isolate piogge al mattino sui rilievi alpini e settori adiacenti, variabilità asciutta altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio, con temporali sparsi su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento, asciutto sugli altri settori. Residue piogge in serata sull'arco alpino, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Isolate piogge o temporali al mattino sul versante adriatico, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali sparsi nelle zone interne e in sconfinamento su Lazio e Abruzzo. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate piogge su Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove con cieli soleggiati. Tempo instabile al pomeriggio con piogge e temporali sulle regioni penisulari e qualche acquazzone sui rilievi sardi, soleggiato su resto della Sardegna, Sicilia e Calabria. Residue piogge in serata su Puglia e Molise, asciutto altrove.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in generale diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano