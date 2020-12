Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 31 Dicembre

di Redazione Picenotime

mercoledì 30 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne con generale assenza di fenomeni; ampi spazi di sereno nelle ore serali. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; ampie schiarite in serata sull’intera regione.

Nazionale

AL NORD

Nubi sparse e irregolari nelle ore mattutine. Nel corso del pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni assenti. In serata peggiora a nord-ovest con possibili nubifragi sulla Liguria e quota neve in calo fin sulla collina.

AL CENTRO

Tempo generalmente stabile sulle regioni centrali al mattino, con nuvolosità inconsistente. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su gran parte dei settori. In serata condizioni di tempo asciutto e con assenza di nuvolosità prevalente.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna al mattino con precipitazioni e deboli nevicate in montagna. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori e sulla Sicilia, aperture sulla Sardegna. Migliora in serata con residue precipitazioni sulla Campania, altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano