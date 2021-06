Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 11 Giugno

di Redazione Picenotime

giovedì 10 giugno 2021

Ascoli Piceno



Tempo stabile nella giornata con nubi sparse nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo sarà asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.

Marche

Cieli poco nuvolosi al mattino su tutta la regione, tempo asciutto anche al pomeriggio con locali piogge o temporali in Appennino. In serata il tempo si manterrà asciutto con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi sparse con locali piogge nelle zone tra Veneto e Trentino, più staile al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nel pomeriggio con temporali sparsi, più stabile sulla Pianura Padana. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e residui piovaschi sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo stabile nel corso delle ore mattutine, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità nel pomeriggio con temporali sugli Appennini di Lazio e Abruzzoin sconfinamento sul Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Migliora in serata con residui piovaschi ancora sugli Appennini; attese aperture nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temporali attesi al pomeriggio su Appennini, regioni tirreniche, Sicilia orientale e Sardegna orientale, più stabile sul versante adriatico. Condizioni meteo stabili in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi e residui fenomeni sui rilievi.

Temperature minime stazionarie o in diminuzione al Centro e in aumento sulle altre regioni, massime stazionarie o in lieve calo.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano