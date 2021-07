Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 luglio 2021

Ascoli Piceno



Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +20°C e +33°C.

Marche

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Tempo instabile sui rilievi: al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche addensamento tra delta del Po e Liguria. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi, ma senza sconfinamenti sulle pianure; stabile altrove. In serata residue piogge tra Piemonte, Trentino e Triveneto, ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Giornata del tutto stabile al centro Italia: al mattino cieli sereni con isolate nubi basse sul litorale Toscano. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata tipicamente estiva al meridione: al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in lieve aumento al centro-nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve calo sui settori peninsulari meridionali.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano