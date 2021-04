Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 29 Aprile

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 aprile 2021

Ascoli Piceno

Molte nubi al mattino con tempo prevalentemente asciutto, deboli piogge attese al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà instabile con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Marche

Locali piogge in mattinata sulla costa settentrionale, asciutto con molte nubi altrove; nel pomeriggio fenomeni si estenderanno sull’intera regione così come in serata.

Nazionale

AL NORD

Giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino molte nubi e precipitazioni sparse, con neve sull'arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano maltempo e piogge, anche di moderata intensità tra Lombardia e Piemonte. In serata ancora residue precipitazioni, più sporadiche nelle ore notturne.

AL CENTRO

Maltempo in arrivo specie sulle regioni Tirreniche: al mattino deboli piogge su Toscana e Lazio, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio pioviggini su tutte le regioni, precipitazioni più consistenti tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo in graduale miglioramento con piogge tra Umbria e Marche, altrove nuvolosità irregolare.

AL SUD E SULLE ISOLE

Migliora nel corso della giornata al meridione: al mattino precipitazioni sulle Isole Maggiori, asciutto sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio qualche rovescio tra Sardegna e Calabria, ampie schiarite in Sicilia. In serata nuvolosità e schiarite, con tempo prevalentemente asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.





