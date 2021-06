Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 18 Giugno

di Redazione Picenotime

giovedì 17 giugno 2021

Ascoli Piceno



Qualche nube al mattino, mentre nel pomeriggio non si escludono locali piogge o temporali; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +18°C e +29°C.

Marche

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; al pomeriggio piogge e temporali interesseranno i settori interni della regione per poi esaurirsi in serata

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, con piogge sui rilievi alpini. Al pomeriggio attesi rovesci sull'arco Alpino, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile a asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Nel pomeriggio attese precipitazioni sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulla Campania e Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali sulle zone interne delle regioni peninsulari, condizioni meteo stazionarie altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in aumento sulle altre regioni, massime stabili o in aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano