Coronavirus, Istituto Superiore Sanità: “Diminuisce indice Rt. Nessuna regione in zona gialla”

di Redazione Picenotime

venerdì 20 agosto 2021

Diminuisce l’indice Rt in Italia. Secondo il report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia Covid in Italia, è pari a 1,1 contro 1,27 della scorsa settimana. Cresce lievemente l’incidenza, che passa da 68 a 69 casi per centomila abitanti (nel periodo 9-15 agosto), mentre dai dati in tempo reale emerge una sostanziale stabilità, 73,6 a ieri contro 73 di dello scorso giovedì. Sono 18 le regioni classificate a rischio moderato. Le restanti 3 regioni (Lazio, Lombardia e Veneto), sono a rischio basso. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 4,9%: siamo passati da 322 ricoverati (il 10 agosto 2021) a 423 (il 17 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 6,2%, con i ricoverati che passano dai 2.880 del 10 agosto ai 3.472 del 17 agosto. Nessuna regione, dunque, cambia colore. Nemmeno la Sicilia, che era la più a rischio zona gialla, considerando che l’occupazione dei letti di terapia intensiva è poco inferiore al 10%.



Il documento sottolinea inoltre che dodici regioni riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza, mentre rimane stabile il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: sono 15.021 contro i 15.026 della settimana precedente. Cresce leggermente la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (33% contro 32% della scorsa settimana), mentre diminuisce la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% contro il 47%). Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.