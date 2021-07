Coronavirus Marche, impennata di nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nessun decesso registrato

di Redazione Picenotime

sabato 31 luglio 2021

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 2.981 tamponi di cui 1.792 nel percorso nuove diagnosi (652 screening con percorso Antigenico). Le persone risultate positive al Covid-19 sono 165 (6 nella provincia di Ascoli, 28 nella provincia di Pesaro-Urbino, 24 nella provincia di Macerata, 50 nella provincia di Ancona, 45 casi nella provincia di Fermo e 12 casi provenienti da fuori regione) con un tasso di positività del 9,2% in diminuzione rispetto al valore registrato ieri (10,4%) e un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti pari a 52,48



In totale i casi positivi al Covid-19 nella regione Marche sono 105.562: 33.524 ad Ancona, 23.831 a Pesaro-Urbino, 21.702 a Macerata, 10.469 a Fermo, 11.752 ad Ascoli Piceno e 4.284 unità provenienti da fuori regione.

Al momento i ricoverati sono 27 (+1 rispetto a ieri ), dei quali 22 nei reparti ordinari e 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 1.979 unità (+111 rispetto a ieri), 3.632 sono i casi e i contatti in isolamento domiciliare (2.500 asintomatici e 1.132 sintomatici), tra queste 72 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli Piceno si contano 611 persone in isolamento (446 asintomatiche e 165 sintomatiche), tra cui 19 operatori sanitari.

Nelle ultime 24 ore, secondo il report del Servizio Regionale di Sanità, non sono stati registrati decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.039 (1.706 uomini e 1.333 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni (983 nella provincia di Pesaro-Urbino, 970 ad Ancona, 515 a Macerata, 291 a Fermo e 245 ad Ascoli Piceno) più 35 residenti in altre regioni.

