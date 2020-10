Coronavirus, Ministero Salute: “Quasi 4700 nuovi casi positivi. I decessi sono 39”

di Redazione Picenotime

lunedì 12 ottobre 2020

In Italia si sono registrati altri 4.619 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.456) su 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati quasi 105mila). Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, i decessi sono stati 39, portando così il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.205. I guariti sono stati, invece, 891. La regione con il maggior numero di nuovi contagi è stata la Lombardia (696). Aumentano di 32 unità i pazienti nelle terapie intensive (452 in tutto), mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 302 più di ieri.



Il Servizio di Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 992 (589 uomini e 403 donne), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 16 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.