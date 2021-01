Covid-19, nel Piceno parte screening della popolazione nei comuni al di sotto di 20mila abitanti

di Redazione Picenotime

giovedì 14 gennaio 2021

Parte Giovedì 15 Gennaio lo screening della popolazione voluto dalla Regione Marche per la prevenzione del contagio da Covid-19 con l’utilizzo di nei comuni al di sotto dei ventimila abitanti.



L’Area Vasta 5 sottolinea l’importanza della adesione allo screening degli insegnanti e soprattutto degli adolescenti che frequentano gli istituti scolastici secondari, anche in vista di una possibile riapertura della didattica in presenza. Gli Istituti Superiori infatti sono quasi tutti ubicati nei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e visto che il trasporto scolastico con mezzi pubblici rappresenta un’occasione di possibile contagio, l’individuazione dei ragazzi positivi asintomatici che vivono nei piccoli comuni e la loro conseguente quarantena limiterebbe la possibilità di diffusione del virus.

Saranno coinvolti 20 comuni afferenti al Distretto Sanitario di Ascoli Piceno e 11 comuni afferenti al Distretto di San Benedetto del Tronto. Sono stati invitati, pertanto, i sindaci dei comuni interessati ad attuare interventi mirati ad ottenere il coinvolgimento e l’adesione degli studenti allo screening di massa, anche attraverso i canali di comunicazione delle associazioni ricreative-sportive presenti sul territorio.

I comuni in cui si eseguiranno i tamponi saranno 10 per il Distretto di Ascoli Piceno e 5 per il Distretto di San Benedetto del Tronto.

Distretto di Ascoli Piceno:

• Arquata del Tronto: giorno 15 Gennaio c.a., presso SAE 1 c/o precedente poliambulatorio provvisorio di Arquata del Tronto. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Folignano e Maltignano: giorni 15-16 Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport di Villa Pigna di Folignano. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Comunanza, Montemonaco, Force, Montedinove, Rotella: giorni 16-17 Gennaio c.a., presso Poliambulatorio di Comunanza. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Roccafluvione, Montegallo: giorno 18 Gennaio c.a., presso ex Asilo Comunale di Via Foscolo di Roccafluvione. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Acquasanta Terme: giorno 19 Gennaio c.a., presso tensostruttura di Parco Rio ad Acquasanta Terme. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Venarotta, Palmiano: giorno 19 Gennaio c.a., presso Struttura Sanitaria Comunale di Venarotta. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Castignano: giorno 20 Gennaio c.a. presso Palestra Comunale di Castignano. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Castel di Lama, Appignano del Tronto: giorni 20-21 Gennaio c.a., presso Bocciodromo Castel di Lama. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Offida: giorno 21 Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport di Offida. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano: giorni 22-23 Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport di Pagliare di Spinetoli. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

Distretto di San Benedetto del Tronto

• Grottammare, Cupra Marittima, Massignano: giorni 15-16-17 Gennaio c.a., palestra Istituto Fazzini-Mercantini e palestra Istituto Comprensivo Leopardi di Grottammare. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena: giorni 22-23-24 Gennaio c.a., presso Bocciodromo di Monteprandone. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.

• Ripatransone, Cossignano: giorni 30-31 (il 31 solo fascia oraria mattutina) Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport di Ripatransone. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Montefiore dell’Aso, Carassai: giorni 30-31 (il 31 solo fascia oraria mattutina) Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport di Montefiore dell’Aso. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

• Montalto delle Marche: giorni 30-31 (il 31 solo fascia oraria mattutina) Gennaio c.a., presso palestra Scuola Media di Montalto delle Marche. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.