Arquata del Tronto, toccante cerimonia nel ricordo delle vittime del sisma del 2016

di Redazione Picenotime

martedì 24 agosto 2021

Giornata di lutto cittadino ad Arquata del Tronto a cinque anni esatti dalla tragica scossa di terremoto che il 24 Agosto 2016 seminò morte e distruzione. Durante la notte sono stati due i significativi momenti di ricordo: la veglia alle ore 2:30 al parco di Pescara del Tronto e poi la toccante commemorazione alle ore 3:36 (orario della drammatica scossa di cinque anni fa) con la lettura dei nomi delle 52 vittime scanditi dal rintocco della campana.



Presenti l'assessore regionale Guido Castelli, il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione delle Marche (Usr) Stefano Babini, il vicesindaco facente funzioni Michele Franci, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco che ancora oggi sono a disposizione dei cittadini della zona attraverso il presidio di Arquata.

“E' il giorno del cordoglio e non va aggiunto altro – ha dichiarato l'assessore con delega alla ricostruzione Guido Castelli -. Il nostro rispetto va a una comunità cosi duramente colpita quel maledetto 24 agosto del 2016. Dobbiamo avere sempre nella nostra memoria tutte le vittime che ci devono ancor più responsabilizzare per assolvere ai nostri obblighi per arrivare all'obiettivo della ricostruzione".

“E' sempre toccante la ricorrenza del sisma qui a Pescara del Tronto – ha aggiunto il vicesindaco facente funzioni Michele Franci -. Qui ci sono state 48 vittime alle quali si aggiungono le 3 di Arquata e quella di Capodacqua. Purtroppo abbiamo perso tanto tempo ma finalmente nell'ultimo anno stiamo toccando con mano la reale ricostruzione che va fatta in sicurezza per dare dignità ai nostri luoghi. Questo lo dobbiamo a chi purtroppo non c'è più e a tutti quelli che ancora vivono fuori dal territorio".