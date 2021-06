Covid, sottosegretario Salute Costa: “Ad Agosto niente mascherine all'aperto, ne sono convinto”

di Redazione Picenotime

giovedì 03 giugno 2021

“Sono convinto che il mese d’Agosto potrebbe essere il mese perfetto per eliminare la mascherina all’aperto. Ne sono convinto perché dobbiamo dare prospettive ai cittadini, può servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”. Così Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, nel corso della trasmissione ‘Restart 264’ su Cusano Italia Tv. “Il ruolo del Governo è quello di lavorare al fianco delle Regioni e nel caso affiancarle nei lavori. Il lavoro fatto da Figliuolo è stato ottimo in termini di collegamento. Davanti a un piano vaccinale occorreva garantire i diritti di ogni cittadino a prescindere dal luogo di residenza”, ha aggiunto Costa.



Secondo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 26 maggio-1 giugno 2021, rispetto alla precedente, si registra intanto un’ulteriore diminuzione di nuovi casi (22.412 vs 30.867, 22.412, pari al -27,4%) e decessi (720 vs 1.004, -28,3%). In netto calo anche i casi attualmente positivi (225.751 vs 268.145, -42.394, pari al -15,8%), le persone in isolamento domiciliare (218.570 vs 258.265, -39.695, pari al -15,4%), i ricoveri con sintomi (6.192 vs 8.557, -2.365, pari al -27,6%) e le terapie intensive (989 vs 1.323, -334, pari al -25,2%).

“Da 11 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si conferma il trend in discesa dei nuovi casi, sia per la ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, sia per la diminuzione dell’attività di testing. Da metà aprile sono in costante calo anche i decessi, che nell’ultima settimana si attestano in media poco sopra i 100 al giorno”.

Il calo dei nuovi casi settimanali si conferma in tutte le Regioni, ad eccezione di un aumento percentuale in Molise (11,8%), irrilevante in valore assoluto. “Grazie alle coperture vaccinali di anziani e fragili – afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – continua il progressivo svuotamento degli ospedali. L’occupazione dei posti letto Covid a livello nazionale si attesta al 10% in area medica e all’11% in terapia intensiva, con tutte le regioni sotto le soglie di allerta”.

In dettaglio, dal picco del 6 aprile i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 6.192 (-78,9%) e quelli in terapia intensiva da 3.743 a 989 (-73,6%). Scende meno rapidamente la curva delle persone in isolamento domiciliare: dal picco del 28 marzo si sono ridotte da 540.855 a 218.570 (-59,6%). “Gli ingressi in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – scendono da 9 settimane con una media mobile a 7 giorni che si attesta a 36 ingressi/die”.