Ministero Salute, oltre 21mila nuovi casi positivi con ulteriori 662 decessi

di Redazione Picenotime

sabato 05 dicembre 2020

Il bollettino odierno del Ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia riporta 21.052 nuovi casi (su 194.984 tamponi) e 662 morti nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi sono stati 24.099 con 212.741 tamponi, i morti 814. Il totale delle vittime in Italia è ora di 59.514. I dimessi/guariti odierni sono 23.923, per un totale di 896.308 dall'inizio dell'epidemia, calano sia i ricoveri (-1.042, 30.158 unità totali) che le terapie intensive (-50, 3.517 in totale).



Il rapporto positivi-tamponi è al 10,7 per cento, in calo rispetto a ieri. Scendono gli attualmente positivi che oggi sono 754.169 rispetto ai 757.702 di ieri. Le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (3.158), il Veneto (3.607), l'Emilia Romagna (1.964), il Piemonte (1.456) e la Puglia (1.884).

"Nei piani del Governo c'è quello di arrivare all'immunità di gregge con la volontarietà della vaccinazione. Valuteremo dove si arriverà, sono ottimista". Lo ha affermato oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Dobbiamo garantire massima trasparenza e rigore perché tutti possano avere gli elementi per essere convinti di vaccinarsi volontariamente", ha aggiunto.