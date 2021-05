Coronavirus Marche, altra significativa diminuzione dei ricoveri e 36 dimessi. Nessun decesso dopo ben 211 giorni

di Redazione Picenotime

martedì 18 maggio 2021

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 101.192 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 32.619 ad Ancona, 22.724 a Pesaro-Urbino, 20.804 a Macerata, 10.072 a Fermo e 11.006 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 3.967 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 280 (-30 rispetto a ieri ), dei quali 233 nei reparti ordinari (-29 rispetto a ieri) e 47 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) mentre si contano 36 persone dimesse dalle strutture sanitarie nelle ultime 24 ore. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 4.683 unità (+ 268 rispetto a ieri). Sono 9.413 le persone in isolamento domiciliare (6.491 asintomatiche e 2.922 sintomatiche), tra queste 109 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 1.420 persone in isolamento (1.182 asintomatiche e 238 sintomatiche), tra cui 18 operatori sanitari. E' salito a 93.513 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

Come annunciato nel primo pomeriggio dal governatore Francesco Acquaroli (CLICCA QUI PER DETTAGLI), nella giornata odierna non sono stati registrati decessi nella regione. Non accadeva dal 19 Ottobre 2020. Il totale dei deceduti per Coronavirus da inizio emergenza resta fermo quindi a 2.996 persone, 1.683 uomini e 1.313 donne.



