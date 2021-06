La Cna e il turismo nel Piceno, la fotografia dell'estate che ci aspetta

di Redazione Picenotime

martedì 29 giugno 2021

"L'integrazione territoriale fra mare, collina e montagna - spiega Francesco Balloni, direttore della Cna Picena - risulta fondamentale e noi ci stiamo impegnando su questa strada con il nostro progetto Picenochebello. Il territorio ha bisogno di questi interventi, come testimonia l'ottimo ritorno di immagine che già si intuisce grazie allo spot che ha come testimonial il commissario tecnico Mancini. Ma ha anche bisogno di un enorme cambio di passo sul fronte delle infrastrutture. Un problema su tutti quello ormai annoso e pesantissimo del tratto Piceno dell'A14. Senza contare che ciò si ripercuote nella viabilità ordinaria con gravi problemi per tanti comuni che si vedono arrivare flussi di traffico abnorme".



Il Centro studi della Cna delle Marche ha elaborato, da varie fonti nazionali e internazionali, alcune indicazioni sui prossimi mesi fisiologicamente votati a vacanze e turismo. Nel 2020 emerge un boom di turisti italiani in Toscana e Puglia. Tendenza confermata anche per il 2021 ma con molti tour operator che aggiungono a queste destinazioni anche le Marche e il Piceno.

E, sempre stando alle valutazioni del sistema Cna, per il Piceno c'è un altro importante valore aggiunto che potrebbe aiutare non poco. Già nelle indicazioni nazionali ed estere c'è un settore che promette, ovvero per il turismo rurale di prossimità e per le destinazioni isolate. Agriturismi e sistemazioni rurali che sono l’ideale per chi vuole disintossicarsi dalla tecnologica anche solo perqualche giorno. E questo si coniuga con l'offerta diversificata del Piceno fra città d'arte, colline, mare e tipicità del territorio. "Per questo come Cna - aggiunge il direttore Balloni - puntiamo su questa sinergia che ci premia. Nel senso che nel raggio di 50 chilometri abbiamo mare e montagna. Borghi e città d'arte. E tutto ciò che può essere offerto per un periodo di relax ottimale".

“Non dobbiamo certo dimenticare - conclude Balloni - che il successo dell’estate turistica italiana sarà direttamente proporzionale al successo della campagna vaccinale. Anche nell’ottica di attrarre turisti stranieri è importante dare la percezione di essere un Paese sicuro”.