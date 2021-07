Vicini alle imprese e alle famiglie, Cna Picena si conferma nel 2021 prima associazione datoriale del territorio

di Redazione Picenotime

sabato 24 luglio 2021

La Cna di Ascoli Piceno si conferma la prima associazione datoriale del territorio. "Imprese, famiglie e professionisti - commenta il direttore territoriale, Francesco Balloni - ci hanno dato fiducia. Il sistema nazionale della Cna ci ha riconosciuto questo merito ma la nostra soddisfazione non sta certo solo nei premi e nei riconoscimenti, per quanto graditissimi e per i quali ringraziamo i vertici della Cna. Soddisfatti per le risposte che siamo riusciti a dare a chi è rivolto a noi per la normale dinamica delle imprese e oggi ancora di più per le nuove e gravi problematiche che ci attanagliano".

Monia Capriotti, responsabile del tesseramento della Cna Picena, precisa i dati. "Per quanto nelle nostre possibilità abbiamo cercato di dare risposte a tutte le innumerevoli esigenze delle imprese e delle persone. Quest'anno abbiamo superato quota 5mila per quanto riguarda le persone che fanno riferimento a noi. L'anno scorso erano poco più di 4.700".

Fra tutte le province del sistema Cna nazionale, la Cna Picena ha raggiunto l'ottavo posto come incremento di imprese seguite e il secondo posto a livello dei territori della regione Marche.

Nella foto (da sinistra): Monia Capriotti, responsabile Tesseramento Cna, Arianna Trillini, presidente Cna territoriale, Francesco Balloni, direttore territoriale