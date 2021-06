Confcommercio Ascoli, seminari per la creazione di impresa per giovani disoccupati. Parte campagna vaccinale aziendale

di Redazione Picenotime

mercoledì 16 giugno 2021

Alle soglie della stagione turistica 2021, che sembra presentarsi con buone prospettive, la Confcommercio Picena e la KOS CARE Srl danno ufficialmente il via alla campagna vaccinale per titolari e dipendenti, con priorità alle aziende che operano proprio nel settore turistico: strutture ricettive e pubblici esercizi.

Grazie all'accordo siglato dalla dott.ssa Francesca Rossi per la KOS CARE Srl e dal dott Fausto Calabresi per la Confcommercio, sono pienamente operative due primarie strutture sanitarie, la clinica "Venerabile Marcucci" ad Ascoli Piceno e la RSA "San Giuseppe" a San Benedetto del Tronto che a pieno ritmo somministreranno i vaccini alle persone che ne hanno fatto richiesta con il coordinamento della Confcommercio. In tal modo si vuole dare un forte segnale di sicurezza e tranquillità ai villeggianti che vorranno soggiornare nel Piceno.

Tra le varie iniziative, si segnala che Il prossimo 22 giugno 2021 La Confcommercio picena ha programmato due Seminari pubblici e gratuiti, in presenza, presso le proprie sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto nel corso dei quali saranno illustrati i recenti bandi della Regione Marche per la creazione di impresa, rivolti a giovani disoccupati.

Nello specifico:

- Sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche”

- Sostegno all’'avvio e primo investimento delle start-up innovative

Inoltre, saranno illustrate le procedure amministrative e fiscali necessarie per la creazione di impresa.