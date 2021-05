Musei Civici di Ascoli Piceno: ''Dentro l’opera'' al grand tour dei musei 2021

di Redazione Picenotime

mercoledì 19 maggio 2021

L’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, promuovono anche quest’anno il Grand Tour Musei, un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei delle Marche, attraverso un ricco calendario di iniziative, mostre, percorsi en plein air, visite virtuali e in presenza, incontri digitali, eventi multimediali, video clip, video, ecc.



La tematica individuata da ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei 2021, Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi, intende sottolineare l’importanza di individuare nuove modalità di fruizione e inedite occasioni di arricchimento e di scambio culturale, partendo dalla consapevolezza che i musei devono essere intesi come spazi aperti, ospitali, in continuo dialogo col proprio pubblico.

A tal proposito il 18 maggio scorso si è tenuto con successo il webinar dal titolo Migliorare la normalità: musei e scuole, un dialogo educativo, organizzato da INTEGRA - Gestione Integrata Sistemi per la Cultura e Il PICCHIO - Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche, gestori dei Musei Civici di Ascoli Piceno.

Come naturale prosecuzione la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, in accordo con l’assessore alla Cultura Donatella Ferretti e il direttore delle collezioni civiche Stefano Papetti, ospiterà domenica 23 maggio il Grand Tour dei Musei 2021. Le visite guidate dal titolo Dentro l’opera saranno due: la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 18. Accanto al professore i visitatori avranno l’opportunità di scoprire i risultati di alcune indagini riflettografiche condotte dall’UNICAM - Università degli Studi di Camerino su alcune opere di Carlo Crivelli e Pietro Alamanno. Nel rispetto delle norme anti Covid-19 si intraprenderà un viaggio affascinante fra restauri, disegni preparatori, pentimenti degli artisti, firme e date nascoste, pigmenti e materiali utilizzati.

Posti limitati. Costo: € 5. Prenotazione obbligatoria: 0736 298213 | 333 327 6129. Per info: www. ascolimusei.it | FB & IG @ascolimusei | https://www.regione.marche.it/Grand-Tour-Musei-2021.