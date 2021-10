Ascoli Calcio: Pulcinelli presenta nuovi soci sul palco del Teatro Ventidio Basso

di Redazione Picenotime

venerdì 15 ottobre 2021

Secondo meeting stagionale dell'Ascoli Calcio dedicato ai partner commerciali. L'evento ad inviti al Teatro Ventidio Basso, presentato da Nicola Cilento e Maria Luisa Jacobelli, prevede la presenza del patron Massimo Pulcinelli, del sindaco Marco Fioravanti, di tutti i massimi dirigenti bianconeri e dei nuovi azionisti Matt Rizzetta (North Sixth Group), Bernardino Passeri (Distretti Ecologici) e fratelli Stefano e Maurizio D'Alessandro (Rabona Mobile).

La serata è iniziata con le ragazze della squadra femminile ed i giovanissimi della Scuola Calcio in maglia bianconera guidati dai tecnici Remo Orsini e Lucs Virgulti.

Pulcinelli: "Ringraziamo la città di Ascoli, il sindaco ed i suoi collaboratori perchè ci ospitano. Mio bilancio del 2018? Estremamente positivo, nonostante la prima squadra abbia lottato per due anni per non retrocedere, ma paradossalmente sono stati più emozionanti della prima stagione visto che c'era un obiettivo sul tavolo e abbiamo lottato per quello con una voglia di sfida. Quest'anno siamo partiti bene anche se non possiamo usare più la parola "in bocca al lupo" (ndr sorride), cercheremo comunque di far bene anche domani con il Lecce".

Fioravanti: "Do il benvenuto a nome della città a Matt Rizzetta, il suo arrivo qui ad Ascoli è fondamentale. Questa città ha un rapporto viscerale e profondo con il calcio. In Curva Sud, che dobbiamo sbrigarci a ricostruire in fretta, sono nati legami, amore e sentimenti grandissimi. La nostra cultura sportiva fa leva sull'Ascoli Calcio, il club calcistico più importante delle Marche. Ringrazio anche l'amico Pulcinelli per il suo impegno sia economico che umano per questa città, con un atteggiamento sempre cotruttivo e stimolate, siamo molto fortunati ad averlo incrociato qualche anno fa. Vogliamo creare con il club un rapporto unito e condiviso, tra i 120 sponsor quest'anno il 70% sono imprese ascolane. Invito gli imprenditori del Piceno ad unirsi a questo progetto, ad una visione di territorio molto alta".

Salgono poi sul palco per la North Sixht Group Matt Rizzetta, Daniela Mancinelli (Ceo di una delle aziende del NorthSixth Groupo) e Gardener (uno degli investiori del gruppo nel settore immobiliare a Los Angeles).

Matt Rizzetta: "Noi siamo un holding con sede a New York, abbiamo investimenti in vari settori: sport, media, marketing, tecnologia. E' un onore essere qui. Vorrei ringraziarvi per la grandissima accoglienza, sono passati appena due mesi ma sembra che siamo arrivati una vita fà. Questa è una grande famiglia bianconera. Ringrazio Massimo e tutta la famiglia Pulcinelli per la loro fiducia, quando entri in un rapporto di business è fondamentale la relazione umana tra i partner. Ho sentito con Massimo un grandissimo feeling e un passione condivisa. Abbiamo deciso di investire nell'Ascoli perchè qui c'è una storia da onorare ma anche un futuro ambizioso ed emozionante. Vogliamo costruire un futuro importante con i fatti e non con le parole, per far felici i nostri grandissimi tifosi. Vogliamo guadagnarci la vostra fiducia. Noi siamo operativi a New York nel mercato internazionale, porteremo il nome dell'Ascoli Calcio nel mondo, facendolo diventare importante a livello internazionale, questo è fondamentale anche per i partner che decidono di investire nel club. Con i nuovi soci vogliamo aprire nuovi canali di ricavi per poi investire poi sul campo e sulla squadra. Stiamo già costruendo un club a New York per vivere insieme le partite del Picchio, con Nicola Cirriscione siamo attivi per partnership con club americani, stiamo pensando ad una tourneè estiva e anche sul piano del marketing. Massimo mi ha promesso che verrà a Los Angeles per il Superbowl!".

Pulcinelli: "Il pensiero di avere una Scuola Calcio a New York o un Ascoli Club a New York City per me è un sogno e tanta roba. E' importante anche aver creato una squadra giovanile a Roma, forse abbiamo comunicato male il progetto ma è fondamentale aver l'opportunità di raccoglier giovani da un bacino più vasto rispetto a quello del Piceno. Parlare di Ascoli Calcio legata a Roma, a New York, non potevamo neanche immaginarlo a Luglio 2018. Salutiamo Battista Faraotti che oggi non è qui per un impegno di famiglia, c'è stato sempre vicino e lo ringraziamo ancora una volta. Notiamo che pian piano questa famiglia Ascoli Calcio sta crescendo, speriamo nel prossimo evento di riempire ulteriormente il teatro. Questa corsa degli americani ad acquistare squadre italiane è perché sono sottovalutate. Tutto ciò ci fa capire il potenziale ancora inespresso del calcio in Italia, ne abbiamo parlato con Matt per capire i margini di sviluppo. Qualcuno ha detto che sul palco, tra noi soci, abbiamo un miliardo di fatturato, diciamo anche che in platea abbiamo 4 miliardi di fatturato e ne siamo veramente felici”.

Federico Dionisi (in collegamento video): "Vi ringrazio per il supporto e la partecipazione, purtroppo non posso essere presente perchè sono in ritiro pre gara con i miei compagni. L'appuntamento è per domani allo stadio, un saluto e un abbraccio".

Marcel Buchel (squalificato per il match con il Lecce): "Domani partita importante ma avremo grandi stimoli, sarà fondamentale portare punti a casa anche perchè saranno presenti tutti i massimi esponenti della nostra società, grazie anche al supporto dei nostri tifosi.

Dino Passeri, Distretti Ecologici: "Abbiamo deciso di scommettere sulla bioedilizia quando non si sapeva. Ci piacciono i progetti e qui abbiamo trovato un progetto importante, un club che ha una grande storia ma che deve ancora crescere tanto. Il calcio è qualcosa che unisce, sia per valori che tra persone e territorio. Noi crediamo tanto in questo progetto e vogliamo fare qualcosa di rilevante per il futuro".

Bernardino Passeri, patron Distretti Ecologici: "Massimo ci ha messo poco a convincermi ad entrare in questo progetto, sono motlo felice di essere qui e tra l'altro ho reso contenta ed orgogliosa mia mamma che a 90 anni ed è nata a Montegallo".

Maurizio e Stefano D'Alessandro: "Nome Rabona? E' un gesto tecnico che rappresenta il nostro logo da appassionati di calcio. L'azienda nasce per prendere una nicchia di mercato nella telefonia mobile. Stiamo crescendo ogni giorno, abbiamo 2700 punti vendita nel territorio nazionale. Rabona poteva darci quel plus per entrare velocemente in questo settore, abbiamo fatto una bella escalation ed ora siamo presenti nell'Ascoli e siamo fieri di questo. L'incontro con Massimo è stato illuminante e ci ha portato fortuna. L'Ascoli Calcio ci ha offerto un ritorno importante e ulteriore credibilità, spero che altri partner investano ulteriormente nel club".

Il patron Massimo Pulcinelli fa salire sul palco anche l’ex arbitro Massimo De Santis e lo presenta come nuovo avvocato dell’Ascoli Calcio. “Sono legato a Massimo da una profondissima amicizia, mi ha voluto coinvolgere in questo progetto e sono ben lieto di aiutare questo club, in tanti aspetti. Nella mia carriera nel calcio ho conosciuto tante persone e voglio mettere a disposizione la mia esperienza per coinvolgere ulteriori realtà a questo progetto, creando una vera e propria rete e facendo sì che questa famiglia possa allargarsi ancora di più“.

Carlo Neri: “Tra pochi giorni sarà il secondo anniversario del mio incarico di presidente e questo momento rappresenta senza ombra di dubbio è il punto più alto del club da quando sono io qui. Sono arrivate forze nuove con investimenti molto importanti, ho avuto modo di conoscere con piacere ed interesse i nuovi soci. Ci sono tutti i presupposti per far bene puntando ad una internazionalizzazione del club che resta un aspetto rilevante a cui ho sempre creduto molto. Dico sempre che da una grande società può nascere una grande squadra. La squadra vince le partite, la società vince i campionati”.













in aggiornamento...