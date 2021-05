Cittadella, 21 i convocati di Venturato per il match con l'Ascoli. Tre gli assenti

di Redazione Picenotime

giovedì 06 maggio 2021

L'allenatore del Cittadella Roberto Venturato ha convocato 21 calciatori per il match con l'Ascoli in programma domani pomeriggio allo stadio "Del Duca" per la 37esima giornata del campionato di Serie B. Assenti gli infortunati Amedeo Benedetti e Camillo Tavernelli e lo squalificato Mario Gargiulo. Squadra partita stamane in pullman per le Marche, i tamponi effettuati prima della gara hanno dato tutti esito negativo. Ex di turno i centrocampisti Enrico Baldini e Christian D'Urso e l'attaccante Giacomo Beretta.

PORTIERI

77 MANIERO Luca

36 KASTRATI Elhan

DIFENSORI

2 PERTICONE Romano

5 ADORNI Davide

6 CAMIGLIANO Agostino

14 GHIRINGHELLI Luca

15 FRARE Domenico

17 DONNARUMMA Daniele

84 CASSANDRO Tommaso

CENTROCAMPISTI

4 IORI Manuel

8 PROIA Federico

10 D’URSO Christian

16 VITA Alessio

23 BRANCA Simone

26 PAVAN Nicola

29 MASTRANTONIO Valerio

ATTACCANTI

7 ROSAFIO Marco

9 TSADJOUT Frank

11 BERETTA Giacomo

32 OGUNSEYE Roberto

92 BALDINI Enrico