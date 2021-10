Ascoli Calcio, settima gara di fila con almeno un gol al passivo. Solo 2 punti dal 21 Settembre

di Redazione Picenotime

venerdì 29 ottobre 2021

L'Ascoli è fermo a quota 14 punti in classifica dopo la sconfitta interna per 1-0 contro la Spal nella decima giornata d'andata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE DELLA GARA). I bianconeri hanno ottenuto finora 4 vittorie (con Cosenza, Perugia, Como ed Alessandria), 2 pareggi (contro Crotone e Lecce) e 4 sconfitte (al cospetto di Benevento, Brescia, Frosinone ed appunto Spal), con una media punti di 1.40 (solo 2 punti raccolti nelle ultime cinque partite). Sono 14 i gol realizzati ed altrettanti quelli subiti (settima gara di fila con almeno una rete al passivo).

Per la seconda volta da inizio stagione il Picchio rimane a secco di gol, era successo solamente lo scorso 18 Settembre nello 0-2 interno contro il Benevento. Negli ultimi cinque turni l'Ascoli è, al pari del Pordenone, l'unica squadra di Serie B a non aver conquistato una vittoria.

Nella scorsa stagione, dopo 10 turni, i marchigiani vantavano solamente 5 punti in classifica con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, con 6 gol fatti e 14 subiti.

In calo il ruolino di marcia di Andrea Sottil. Il 47enne tecnico piemontese, arrivato nel capoluogo piceno lo scorso 23 Dicembre al posto di Delio Rossi, ha finora diretto il Picchio in 34 match di Serie B. Il bilancio parla di 14 vittorie (8 in casa e 6 in trasferta), 10 pareggi (6 al "Del Duca" e 4 fuori) e 10 sconfitte (5 tra le mura amiche ed altrettante lontano dalle Marche). Sono 52 i punti raccolti, con una media di 1,53 a partita. Durante la sua gestione i bianconeri hanno realizzato 41 reti e ne hanno incassate 38.

CLICCA QUI PER VIDEO SOTTIL POST ASCOLI-SPAL 0-1