Statistiche Ascoli-Entella: liguri mai in gol nei primi tempi, bianconeri a secco nelle riprese

di Redazione Picenotime

venerdì 20 novembre 2020

Ecco le statistiche segnalate da Football Data in relazione al match Ascoli-Virtus Entella in programma Domenica 22 Novembre alle ore 15 allo stadio "Del Duca" per l'ottava giornata del campionato di Serie B.

Nei 5 precedenti in Serie B nelle Marche tra le due squadre liguri mai vittoriosi: in bilancio 3 successi bianconeri (ultimo 2-1 il 25 Ottobre 2019) e 3 pareggi (ultimo 0-0 nel playout di Serie B 2017/2018 che salvò il Picchio e condannò alla Lega Pro i biancocelesti).

Ascoli a secco in campionato – in assoluto – da 245 minuti: ultima rete bianconera firmata da Riad Bajic al 25’ di Ascoli-Reggiana 2-1 del 20 Ottobre scorso, cui si sommano poi i residui 65 minuti di quel match e i 2 seguenti, persi 0-1 a Salerno e in casa col Pordenone.

L’Ascoli, assieme a Pisa e Cremonese, è una delle 3 compagini della Serie BKT 2020/2021 che, dopo 7 turni, perdono nei secondi tempi il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45 minuti: -3 per bianconeri, nerazzurri e grigiorossi.

La Virtus Entella, dopo 7 giornate, non ha ancora segnato durante i primi tempi. L’Ascoli, a sua volta, ha segnato solo nei primi 45 minuti di gioco, mai nelle riprese (come la Cremonese).

Virtus Entella formazione cadetta 2020/2021 che segna, finora – dopo 7 giornate -, con il minor numero di giocatori: 2 gli atleti biancocelesti in rete.

La Virtus Entella, accanto a Cremonese, Pisa e Cosenza, è una delle 4 compagini cadette 2020/2021 ancora senza successi dopo 7 giornate.

Quella ligure è però una delle due formazioni regine, nella Serie BKT 2020/2021, per gol con subentranti: 3 quelli firmati dai biancocelesti liguri dopo 7 giornate, come la Salernitana.

Virtus Entella molto distratta in due precise fasi di gioco: 4 i gol subiti dai liguri tra 46’ e 60’ di gara (come il Pescara), altrettanti dal 76’ al 90’ più extratime (record in solitario). Di fatto 8 gol su 12 totali incassati dopo 7 turni dai biancocelesti di Tedino arrivano in queste precise fasi di gara.

La formazione biancazzurra è imbattuta fuori casa da 6 gare ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, con 1 successo e 5 pareggi all’attivo. Ultimo ko esterno ligure datato 29 Giugno 2020, 0-2 a casa del Pordenone.

Tra Valerio Bertotto e Bruno Tedino unico incrocio tecnico ufficiale un Pordenone-Bassano 2-0 nei playoff di Serie C 2016/2017.