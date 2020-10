Ascoli Calcio, Kragl ha smaltito risentimento alla schiena. Domani altri test molecolari

di Redazione Picenotime

giovedì 29 ottobre 2020

Seduta pomeridiana oggi pomeriggio per i bianconeri di Valerio Bertotto al Picchio Village in vista del match con il Pordenone in programma Sabato 31 Ottobre alle ore 16 allo stadio "Del Duca" per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie B.



Dopo un riscaldamento coordinativo, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni sulle palle inattive, in una sessione tattica e in una partita finale. Si è regolarmente allenato il tedesco Oliver Kragl, che ha smaltito il risentimento alla schiena; hanno lavorato a parte gli attaccanti Aly Malle ed Edoardo Tassi. Assente il centravanti greco Apostolos Vellios.

Domani pomeriggio alle ore 15 è in programma al Picchio Village l'allenamento di rifinitura. In mattinata il gruppo squadra svolgerà un nuovo ciclo di test molecolari presso il Biolab. Nella giornata di ieri il club bianconero ha ufficializzato la positività al Coronavirus di 5 calciatori e di 2 membri dello staff tecnico.

Seduta pomeridiana al Centro Sportivo "De Marchi" per il Pordenone di Attilio Tesser. Non ne hanno preso parte Davide Gavazzi (infiammazione tendinea) e Adam Chrzanowski (problemi alla schiena). Il primo non partirà certamente per Ascoli, relativamente al secondo si deciderà in extremis ma è più probabile che rimanga a casa. L'altro polacco Sebastian Musiolik, che soffre di una contusione alla spalla, ha svolto solo la parte tattica. Quasi certa la sua presenza nelle Marche. Gli altri sono tutti a disposizione.