Ascoli Calcio, mantenuta imbattibilità esterna. Sono 12 i gol all'attivo (5 per Dionisi)

di Redazione Picenotime

domenica 03 ottobre 2021

L'Ascoli è salito a quota 13 punti in classifica grazie al primo pareggio stagionale ottenuto in rimonta per 2-2 contro il Crotone allo stadio "Scida" nella settima giornata d'andata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE).

I bianconeri hanno mantenuto l'imbattibilità esterna nel torneo cadetto 2021/2022 dopo i successi a Perugia, Como ed Alessandria. In totale sono diventati 12 i gol realizzati (unico incontro a secco contro il Benevento) e 10 quelli subiti (5 negli ultimi due incontri). La media punti dopo 7 partite è di 1,85.

Per Federico Dionisi è arrivato il quinto centro stagionale, l'undicesimo da quando veste la maglia dell'Ascoli. Il 34enne attaccante reatino ha messo a segno in terra calabrese il 108° gol in carriera in Serie B nella regular season (più uno nei playoff). Secondo gol in campionato per il 31enne fantasista marocchino Soufiane Bidaoui dopo la rete che permise di battere 1-0 il Cosenza all'esordio (nella scorsa stagione aveva segnato solamente nel successo per 3-2 a Pescara del 16 Marzo 2021).

Sempre notevole il ruolino di marcia di Andrea Sottil. Il 47enne tecnico piemontese, arrivato nel capoluogo piceno lo scorso 23 Dicembre al posto di Delio Rossi, ha finora diretto il Picchio in 31 match di Serie B. Il bilancio parla di 14 vittorie (8 in casa e 6 in trasferta), 9 pareggi (5 al "Del Duca" e 4 fuori) ed 8 sconfitte (4 tra le mura amiche ed altrettante lontano dalle Marche). Sono 51 i punti raccolti, con una media di 1,69 a partita. Durante la sua gestione i bianconeri hanno realizzato 39 reti e ne hanno incassate 34.