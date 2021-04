Empoli-Chievo 2-2, la voce di Dionisi: “Ad Ascoli sarà un match ancora più difficile, loro stanno facendo bene”

di Redazione Picenotime

martedì 27 aprile 2021

L'allenatore dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato nella sala stampa dello stadio "Castellani" dopo il pareggio per 2-2 contro il Chievo nel recupero del 32° turno del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO). Sabato 1° Maggio i toscani sfideranno l'Ascoli al "Del Duca" senza gli squalificati Leonardo Mancuso e Simone Romagnoli. L'aritmetica Serie A potrebbe arrivare in caso di vittoria nell'impianto piceno e concomitante sconfitta interna della Salernitana con il Monza. Sarebbe promozione pressochè certa anche in caso di pareggio dei granata visto che la sfida d'andata tra le due squadre ha visto il successo per 5-0 dell'Empoli (il ritorno è fissato allo stadio "Arechi" il 7 Maggio).

"Sono soddisfatto di quanto hanno fatto oggi i ragazzi, sabato ad Ascoli sarà ancora più difficile perchè giocheremo contro una squadra che ha un obiettivo importante e sta facendo molto bene. Da domani dovremo essere focalizzati sulla prossima partita - ha dichiarato il tecnico azzurro -. Primo match point al "Del Duca"? Io non ci penso, anzi se ci pensi troppo poi non arriva... Il nostro obiettivo è importante come quello dell'Ascoli, dovremo mettere in campo qualità e motivazioni. Dobbiamo pensare solo a fare il massimo contro i bianconeri, la classifica la guarderemo a fine partita, continuiamo a pensare ad un match alla volta. Giocheremo come le nostre avversarie 4 incontri in dieci giorni ma sono fortunato perchè ho tanti giocatori di valore a disposizione, speriamo di non fare troppi danni nella formazione...".





In sala stampa ha poi parlato anche il 28enne attaccante Leonardo Mancuso, giunto al 19° gol in 34 gare di campionato. Il quinto cartellino giallo stagionale gli impedirà però di essere in campo per squalifica contro l'Ascoli.