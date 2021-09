Atletico Ascoli, Giandomenico: “Gara con Atletico Azzurra Colli per testare nostra condizione”

di Redazione Picenotime

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico ha presentato la prima gara ufficiale della stagione contro l'Atletico Azzurra Colli in programma domani pomeriggio alle ore 15:30 allo stadio comunale di "Via Tevere" a Castel di Lama per l'andata del primo turno di Coppa Italia Marche.



“Sono contento di queste settimane di lavoro, sono stato accolto benissimo da società, staff e squadra. La nostra è una buona rosa fatta di giovani interessanti e di ragazzi importanti per la categoria - ha dichiarato Giandomenico attraverso il sito ufficiale del club ascolano -. Abbiamo lavorato tanto e posso dire di essere soddisfatto, ora arriva però il bello perché si comincia e voglio vedere anche dei passi in avanti per quello che concerne mentalità e atteggiamento che, molto spesso, in queste categorie fanno la differenza. Questa partita arriva nel momento giusto, ci permetterà di testare la nostra condizione e la nostra forza contro una buonissima squadra che si è rinforzata molto in fase di mercato. Abbiamo qualche giocatore acciaccato, vediamo se sarà o meno il caso di rischiarli. Ho comunque a disposizione una rosa importante e quindi avrò la possibilità di mettere in campo una formazione competitiva”.