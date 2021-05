Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, rinnovate le cariche

di Redazione Picenotime

martedì 11 maggio 2021

Dopo le recenti elezioni si sono rinnovate le cariche all’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo ed al suo Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con il quale condivide la prestigiosa organizzazione della cronoscalata Coppa Paolino Teodori.

Ad accomunare le cerimonie di votazione e la successiva assegnazione delle cariche, il sentito ricordo dell’indimenticabile dott. Elio Galanti, scomparso improvvisamente lo scorso marzo, una vita brillantemente impegnata nell’attività e nello sviluppo dell’Ente con le sue iniziative sociali e l’attività sportiva.

A succedergli alla presidenza dell’Automobile Club è stato chiamato il cav. Ivo Panichi, al quale sono stati affiancati come vicepresidenti l’avv. Alessandro Bargoni e l’ing. Mario Laureati, ed i consiglieri ing. Maurizio Curzi e l’avv. Luca Frascari, rappresentante delle categorie speciali. Il collegio dei revisori dei conti sarà invece composto dal presidente dott. Daniele Gibellieri e dal dott. Pietro Perla. Da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si attende la nomina del revisore effettivo e di quello supplente.

Ivo Panichi, già vicepresidente, è stato un dirigente di vertice di una multinazionale del settore chimico ed attualmente è presidente del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Calcio Dilettanti (FIGC).

Parallelamente all’Automobile Club, anche la parte sportiva, rappresentata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. E’ stato confermato per il prossimo quadriennio come presidente Giovanni Cuccioloni al suo terzo mandato consecutivo e come consiglieri sono stati eletti Antonio Agostini, Guido Giani e Gianluca Vitelli, oltre a Gilberto Sospetti che rivestirà il ruolo di tesoriere. Pierluigi Terrani è stato confermato direttore sportivo e Tania Pierannunzi segretaria.

Ci stiamo avvicinando alla 60esima edizione della Coppa Teodori, che sarà preceduta dal 19° Slalom Città di Ascoli Piceno. Il Gruppo Sportivo coadiuvato dall’Automobile Club è impegnato intensamente per poter offrire al pubblico, per il momento quello in diretta tv e web, scanso variazioni positive alle restrizioni sanitarie, una Coppa Teodori di validità europea, per la quale si preannunciano come detto importanti novità sulla trasmissione in diretta.