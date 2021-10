Ascoli Piceno, 13 tappe per esaltare le eccellenze del territorio. Questo grazie a 'Marche: dalla vigna alla tavola'

di Redazione Picenotime

giovedì 28 ottobre 2021

Prossima Fermata Piceno. Valorizzare le eccellenze vitivinicole innescando una dinamica virtuosa che porti al rilancio dell'intero territorio e una forte spinta all'economia e al turismo. Questo è l'obiettivo del progetto "Marche: dalla vigna alla tavola", finanziato dalla Regione Marche e fortemente voluto dal vice presidente e assessore regionale all'agricoltura Mirco Carloni. ''Con un milione e duecento mila euro di risorse regionali sono stati finanziati 21 progetti per un totale di 341 eventi nei diversi ristoranti - ha commentato Carloni -, che coinvolgono 300 cantine. La ristorazione e le strutture alberghiere fanno strategia attorno alle eccellenze vitivinicole del territorio per rilanciare un brand Marche forte e riconoscibile, caratterizzato dal comune denominatore della qualità. Questo progetto sta sorprendendo per la dimensione e la partecipazione che ha fatto riscontrare. Va indubbiamente portato avanti, c’è stata grande partecipazione di cantine, ristoranti, bar, hotel. Questo è molto importante come approccio. La conoscenza dei produttori e dei prodotti farà crescere sia l’agricoltura che il commercio. Proprio martedì 9 novembre verrà approvata in Consiglio Regionale la legge sull’enoturismo''.

Fino al 17 dicembre si potrà andare alla scoperta del territorio tra cibo, vino e paesaggio. ''Grazie a questo progetto abbiamo potuto creare un circuito tra ristoranti e cantine - ha aggiunto Stefano Greco -. Va inteso come un viaggio con 13 eventi che hanno toccato tutto il territorio, dal mare ai monti. Qui al Meletti il 21 novembre si svolgerà un evento basato sul tartufo con lo chef Davide Di Fabio. Questa è una conferenza anomala: fatta dopo la nona tappa. Tutte le tappe precedenti hanno fatto riscontrare il tutto esaurito. Siamo molto contenti di poter dare un contributo dando impulso alle aziende dopo il difficile periodo della pandemia''.