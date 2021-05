Ascoli Piceno, weekend di eventi al Museo dell'Arte della Ceramica

di Redazione Picenotime

sabato 15 maggio 2021

Dopo una pausa dovuta alla pandemia, torna nel 2021 “Buongiorno Ceramica”, a cura dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Con eventi, incontri e visite guidate dedicate alle eccellenze dell’artigianato artistico si riaccenderanno i riflettori sulle Città Italiane della Ceramica. Ascoli Piceno che nel 2001 è stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Ceramico come zona di affermata tradizione ceramica, è fra le città che aderiscono ad AiCC.

Pertanto, in questa occasione, punterà sulla sua antica tradizione per offrire a cittadini e turisti un weekend speciale. In accordo con l'assessore alla Cultura Donatella Ferretti, verranno proposti diversi appuntamenti nel rispetto delle norme anti Covid-19: Sabato 15 Maggio, ore 18. Dopo la visita con il prof. Stefano Papetti al museo, il dott. Giuseppe Di Girolami dello spin off A.R.T. & Co. dell’UNICAM - Università degli Studi di Camerino ci illustrerà i risultati di una campagna radiografica effettuata su alcuni manufatti in maiolica per evidenziare aspetti tecnici e conservativi invisibili ad occhio nudo. Grazie ai più moderni strumenti di indagine ci porterà così “dentro” la ceramica. Questi ausili d’avanguardia ci consentiranno di comprendere meglio i segreti dei maiolicari del passato e soprattutto di individuare restauri o veri e propri falsi che inquinano il mercato e il collezionismo. Attraverso i detective dell’arte, scopriremo come la scienza possa aiutare il progresso degli studi nell’ambito della produzione ceramica del passato. Posti limitati. Costo: 4 euro.

Domenica 16 Maggio, ore 11 e 17 - Visite guidate su prenotazione a cura di INTEGRA - Gestione Integrata Sistemi per la Cultura e Il PICCHIO - Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche presso il Museo dell’Arte Ceramica, ospitato nei suggestivi ambienti del complesso medievale di san Tommaso. Posti limitati. Costo: 4 euro.

Per maggiori info: www.ascolimusei.it | FB & IG @ascolimusei - https://www.buongiornoceramica.it/eventi/dentro-la-ceramica/

Per prenotazioni: 0736/298213 - 333/3276129.