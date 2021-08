Colle San Marco, duplice appuntamento con il progetto ''IntegrArti''

di Redazione Picenotime

domenica 08 agosto 2021

Il progetto IntegrArti raddoppia e per la magica notte del 10 agosto propone un duplice appuntamento. Presso la Locanda del Pianoro a Colle San Marco si susseguiranno due attività da non perdere, per trascorrere la notte di “San Lorenzo: non solo stelle...” in compagnia e all’insegna dell’integrazione.

Alle ore 21 l’associazione Diversamente onlus proporrà una sfida intergenerazionale di Laser tag, il divertente gioco dell’estate, una battaglia outdoor a colpi di luce.

Alle ore 22 l’associazione Cisi presenterà il laboratorio di astronomia sotto il cielo stellato "Col naso all'insù". Sarà un momento rivolto a piccoli e grandi, dedicato all'osservazione del cielo. In una delle notti più significative dell'anno, il dottore di ricerca in astronomia e astrofica Riccardo Schiavi guiderà i presenti alla scoperta delle costellazioni e dei principali corpi celesti visibili ad occhio nudo e con l’ausilio del telescopio. In attesa di veder apparire anche qualche stella cadente, racconterà curiosità astronomiche, aneddoti e miti riguardanti il cielo notturno e l’universo. Ad affiancarlo ci sarà Fabiola Fidanza che darà voce ad una serie di letture tra scienza e poesia.

Una serata di aggregazione, all’insegna dello sport, della scienza e della natura. Tutte le attività saranno gratuite e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid, per questo l’accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone.