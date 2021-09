San Benedetto del Tronto: AIFAS, prima Masterclass con Pasquale De Cristofaro

di Redazione Picenotime

giovedì 16 settembre 2021

Prima Masterclass del nuovo anno accademico dell’Aifas. L’Accademia Internazionale di Alta Formazione Arte e Spettacolo organizza per questo fine settimana uno stage di regia teatrale con il maestro Pasquale De Cristofaro. Appuntamento venerdì 17 (ore 21), sabato 18 (ore 9.30-13.30/15-19) e domenica 19 settembre (ore 10-14) al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.



Il weekend di formazione, organizzato in collaborazione con la UILT Marche, è gratuito per gli allievi AIFAS, tariffe ridotte per i tesserati UILT ed è aperto a tutti. Info e costi sul sito AIFAS (www.aifas.it)

Pasquale De Cristofaro svolge attività di attore e regista teatrale. In qualità di direttore artistico, ha diretto le rassegne: Teatro della Notte e Corponovecento sulla drammaturgia contemporanea. Come regista ha presentato numerosi spettacoli nelle maggiori rassegne o teatri italiani. Tra gli altri: Agamennone, Le confessioni di Sant’Agostino, La ballata di Pinocchio, Malaluna. Ha partecipato in qualità di regista-collaboratore, scenografo e costumista alla Biennale Teatro di Venezia con lo spettacolo Eumenidi. Insegna materie teatrali in alcune Università e Conservatori italiani.

“Dopo gli appuntamenti estivi con Michele Placido e Michele Monetta ripartiamo con la programmazione del nuovo Anno Accademico, che vedrà i nostri allievi impegnati in numerosi stage di alta formazione a completamento del percorso standard - spiega il presidente AIFAS Marco Trionfante – la ripresa del lavoro in presenza ci ha dato ulteriore linfa e per questo abbiamo programmato una stagione di lavoro zeppa di impegni e arricchita da presenze di tutor di assoluta eccellenza, a partire dal maestro De Cristofaro”.