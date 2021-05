San Benedetto: la famiglia Iacoponi rilancia con Harena, il tempio dedicato alla cultura del cibo

di Redazione Picenotime

Il nuovo lungimirante progetto della famiglia Iacoponi è pronto a venire alla luce. Dal latino riva, sabbia, Hārena conserva le reminiscenze storiche rimaste nel cuore dei sambenedettesi, innalzando la percezione a luogo sacro. Un tempio dedicato all’essere umano, alla cultura e al cibo, un rifugio e una dimora confortevole quanto innovativa. Uno spazio rigenerato a nuovo centro culturale a tema enogastronomico dedicato al territorio tutto. In attesa della presentazione ufficiale del progetto di Hārena nella conferenza stampa del 31 maggio alle ore 11 che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Marche, nonché quella di altre importanti autorità locali, enti e personalità illustri del mondo dell'istruzione, dell'imprenditoria e del turismo, da giovedì 20 maggio sono aperte le prenotazioni per il ristorante che aprirà ufficialmente il primo giugno, nel rispetto del protocollo anti Covid19. Da Hārena troverete le migliori professionalità della ristorazione, iniziando dal Maître Ramon Terrone, arrivato in riviera, dopo l’esperienza pluriennale nel noto ristorante Villa verde di Capri.

In cucina l’executive chef Bruno Pangia dal noto ristorante La Griglia di Varrone di Milano. Invece l’argentino Adriano Gudino sarà il Grill Master del locale. Infine Mirko Zanna che vanta nel suo palmares esperienze professionali di altissimo livello tra cui quella al Connaught Bar, uno dei World's 50 Best Bars di Londra, oltre a quelle dell'Hilton e altri hotel di lusso di Venezia. Un’eccellente e rara selezione di carni con tagli pregiati sarà la protagonista di una variegata offerta culinaria di altissima cucina, accompagnata da pregiati vini selezionati, frutto di un’attenta ricerca di prodotti e cantine di encomiabile qualità. In attesa della presentazione ufficiale dell’intero progetto, sarà possibile prenotare chiamando il ristorante Hārena al numero cellulare: 3667653107 oppure attraverso i canali social.