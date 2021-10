Ascoli Piceno, il 6 e 7 Novembre un corso gratuito di base di Nordic Walking

di Redazione Picenotime

giovedì 28 ottobre 2021

Sono aperte le iscrizioni al corso base gratuito di Nordic Walking che avrà inizio sabato 6 novembre dalle ore 15 ad Ascoli Piceno. L’iniziativa si svolgerà nella pinetina vicino al “Caffè Pineta” e a “Angolo del vinaio” in via Piceno Aprutina 48 e proseguirà anche domenica 7 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12.

La partecipazione è aperta ad un massimo di 15 iscritti e per aderire occorre preiscriversi contattando il numero 3939365509. Il corso base è gratuito ed include assicurazione infortuni, noleggio dei bastoncini per la durata del corso, attestato di partecipazione e 2 lezioni successive di perfezionamento di un’ora e mezza con il gruppo in date da concordare.

Le lezioni sono tenute dall’istruttore della Scuola Italiana di Nordic Walking Tonino Luciani (tel. 3478626866). L’iniziativa è curata dall’U.S. Acli provinciale nell’ambito del progetto “Eventi di sport e tempo libero 2021”. Sono notevoli i benefici per la salute di chi pratica il Nordic Walking con regolarità.

“Si tratta di una attività – dicono i promotori del corso – che assicura un movimento completo che coinvolge fino al 90% della muscolatura. La stessa attività permette un allenamento aerobico armonioso, simmetrico ed efficace per tutto il corpo”.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.