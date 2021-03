Pilates, respirazione, rilassamento e meditazione: a Monterubbiano lezioni gratuite online

di Redazione Picenotime

sabato 27 marzo 2021

Dall’8 Aprile al 24 Giugno i cittadini di Monterubbiano potranno partecipare gratuitamente alle attività del progetto “Sport per tutti 2021”. Ogni giovedì alle 14 (con visibilità anche in altri orari) saranno disponibili, sul gruppo Facebook “Pilates – U.S. Acli Marche”, lezioni di pilates, respirazione, meditazione e rilassamento curate dall’insegnante Daniela Talamonti.



L’iniziativa viene realizzata con la collaborazione e col sostegno dell’amministrazione comunale di Monterubbiano ed il supporto tecnico dell’A.S.D. Dspin. In un periodo nel quale si viene invitati ad uscire il meno possibile dalla propria abitazione, la sedentarietà e l’inattività fisica rappresentano un problema per molte persone con conseguenze molto pesanti sulla salute dei cittadini, vista la stretta correlazione tra la mancanza di movimento e l’insorgere di varie patologie.

Seguire la lezione di pilates rappresenta una buona occasione per tenersi in forma e considerare il movimento un vero e proprio farmaco naturale e gratuito, così come raccomandato, ad esempio, anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. La preiscrizione è obbligatoria inviando i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche ulteriori informazioni). Per partecipare occorre avere anche un profilo facebook attivo.