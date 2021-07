Unione Sportiva Acli: Offida, riscontri positivi per la prima tappa di “Salute in cammino”

di Redazione Picenotime

mercoledì 07 luglio 2021

E’ piaciuta ai tanti cittadini presenti la prima tappa del progetto “Salute in cammino” ad Offida. Nell’ambito delle attività del progetto “Destinazione benessere Offida sport 2021”, promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Offida e cofinanziato dalla Regione Marche, si è svolta la prima di una serie di 4 camminate culturali dedicate a far conoscere, o conoscere meglio, le ricchezze storiche, culturali ed architettoniche della città, ma anche promuovere l’attività fisica di persone di ogni età.



Al via della prima tappa del progetto erano presenti l’assessore allo sport ed al turismo Cristina Capriotti ed il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche, ente che coordina le attività del progetto, Giulio Lucidi oltre a padre Giacomo dei frati del Santuario del Beato Bernardo ad Offida. Proprio dal santuario, che è stato visitato, è partita la camminata denominata “Francescani, benedettini, agostiniani: le tracce degli ordini religiosi ad Offida” che, attraverso un itinerario predisposto dalla guida Valeria Nicu, ha permesso di percorrere tutta la città ammirando ad esempio la Collegiata o la chiesa di Santa Maria della Rocca.

Le altre camminate culturali ad Offida si occuperanno della storia e delle origini dei luoghi e della toponomastica di Offida, delle chiese scomparse di Offida, di Pietro Maggi “uno svizzero a Offida – architetto di teatri” e si svolgeranno il 20 luglio (ore 21), il 3 agosto (ore 18) ed il 24 agosto (ore 21).

La partecipazione ai tour culturali è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero 3939365509. E’ previsto un tetto massimo di 50 partecipanti. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.