Nastro Rosa Airc, Gruppo Gabrielli partecipa a campagna di sostegno a ricerca sul tumore al seno

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 ottobre 2020

In Italia, il tumore al seno colpisce una donna su nove ed è, in assoluto, la neoplasia più diffusa nel genere femminile: per sostenere Fondazione AIRC e la ricerca sul tumore al seno, anche quest’anno il Gruppo Gabrielli partecipa alla campagna Nastro Rosa di Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

Dal 15 al 28 ottobre, presso le casse di 50 punti vendita Oasi e Tigre in Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Lazio, a fronte di una donazione di 2 euro, sarà possibile indossare la spilletta Airc con il Nastro Rosa, simbolo della campagna e vicinanza alle donne che stanno combattendo questa battaglia.

“La ricerca sul tumore al seno – ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli – sta dando risultati tangibili, grazie alla diagnosi precoce che aumenta le probabilità di sopravvivenza ed a progetti di ricerca specifici. Il Gruppo Gabrielli ha dunque ribadito per il quarto anno consecutivo il suo sostegno all’Airc con la condivisione di questa e altre iniziative della Fondazione, sempre volte al raggiungimento di un obiettivo meritorio, quello di curare tutte le donne”.

Negli ultimi cinque anni, Airc ha messo a disposizione più di 40 milioni di euro per la ricerca sul tumore al seno e dal 1965 sostiene progetti scientifici, grazie ad una raccolta fondi trasparente e costante e promuove la cultura della prevenzione. Oggi può contare su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali. Per maggiori informazioni in merito all’iniziativa e ai punti vendita aderenti è possibile vistare il sito gabrielliunika.it.