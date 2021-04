Covid-19, quasi 4,6 milioni le persone vaccinate in Italia. EMA autorizza somministrazione Johnson&Johnson

di Redazione Picenotime

martedì 20 aprile 2021

Nel tardo pomeriggio, con una conferenza stampa l'EMA (European Medicines Agency) ha reso noto le conclusioni sulla valutazione del vaccino Johnson & Johnson relativo a casi di eventi tromboembolici. Il comitato di sicurezza ha stabilito che il legame con questi casi è molto raro e i benefici superano di gran lunga i rischi, pertanto si è proceduto ad autorizzare l'uso del vaccino nei paesi europei.

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione e nel nostro paese le somministrazioni effettuate sono arrivate 15.674.080 con 4.597.263 persone che hanno completato il ciclo vaccinale delle due dosi. Per le categorie, la più alta percentuale di vaccini somministrati è quella effettuata agli over 80 con quasi 5milioni e 300mila dosi seguita dagli operatori sanitari e sociosanitari con 3.221.429. Per i soggetti fragili e Caregiver invece si è arrivati a 1.771.803 individui.

Tra i fornitori fino al momento autorizzati, il più usato è Pfizer con quasi 12 milioni di dosi, seguito da Astrazeneca con oltre 4.157.000 dosi, mentre per Moderna le somministrazioni sono 1.727.200.

Per quanto riguarda la regione Marche, le somministrazioni effettuate sono arrivate a 436.161 pari al 91% di quelle consegnate dal Ministero della Salute.