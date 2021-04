Unione Sportiva Acli Marche, per le donne una maratona di attività fisica da fare a casa

di Redazione Picenotime

mercoledì 21 aprile 2021

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, in programma, in programma per il 22 Aprile, l’U.S. Acli Nicola Tritella ASD ha organizzato l’iniziativa “Salute e benessere”.

E’ stata dunque data l’adesione ad una importante iniziativa istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2015 e promossa dal Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus. Sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche, infatti, per tutta la giornata saranno diffusi dei video, predisposti da insegnanti ed istruttori, che permetteranno di svolgere attività fisica, magari dalla propria abitazione in questi ultimi giorni nei quali si è ancora in zona arancione.

Il programma delle attività previste, a cui è possibile partecipare gratuitamente, è particolarmente ricco e consiste in una vera e propria maratona. Alle ore 9 ci sarà il via all’iniziativa con il programma “Arti inferiori super tonici” con il prof. Francesco Maggiore. Alle ore 12 ed alle ore 18, invece, sono previste due lezioni di yoga dell’insegnante Eugenia Brega. Alle 15 l’insegnante Daniela Talamonti proporrà esercizi per contrastare l’osteoporosi. Alle 17 il dott. Stefano Maoloni terrà una lezione su “Routine per gambe gonfie e ginnastica pelvica”.

Gli ultimi due appuntamenti della giornata sono previsti per le ore 19 con la professoressa Carla Bianchini che proporrà esercizi di pilates, mentre per le ore 21 con il prof. Alessandro Esposto che proporrà esercizi di rinforzo del pavimento pelvico.