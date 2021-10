Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 27 Ottobre

di Redazione Picenotime

martedì 26 ottobre 2021

Ascoli Piceno

Poco nuvoloso nelle ore mattutine, ma senza fenomeni associati; nessuna variazione attesa per il pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche velatura in transito. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sui settori meridionali, sole prevalente sui restanti settori; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche velatura in transito.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione attesa con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli stellati e qualche velatura in arrivo in Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con qualche nube tra Lazio e Abruzzo e sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge intense e temporali in Sicilia, locali poviggini in Molise, asciutto altrove con nuvolosità variabile, maggiori aperture in Sardegna. Al pomeriggio ancora maltempo in Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse sulla Sicilia, asciutto con cieli poco nuvolosi altrove.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Nord; massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud, in calo sulle Isole maggiori.









Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano