Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per l'ultimo weekend di Giugno

di Redazione Picenotime

venerdì 25 giugno 2021

Ascoli

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Marche

Sabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche in serata su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, qualche addensamento tra Alpi e Liguria. Al pomeriggio precipitazioni sporadiche sull'arco alpino, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione nelle ore notturne.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali, qualche velatura in transito sulla Sicilia ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità irregolare tra Sicilia e Calabria, altrove nessuna variazione attesa. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord; massime stabili o in aumento al nord, in calo altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano