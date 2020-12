Meteo, le previsioni ad Ascoli e nelle Marche per il primo giorno del 2021

di Redazione Picenotime

giovedì 31 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino sia poi al pomeriggio; cieli irregolarmente nuvolosi anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Nuvolosità diffusa in mattinata su tutta la regione con tempo asciutto; locali piogge nel pomeriggio sulla costa settentrionale e neve in Appennino fino a 1000 metri. Nessuna variazione attesa nelle ore serali.

Nazionale

AL NORD

Maltempo invernale al nord Italia con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle sul Piemonte e Lombardia. Precipitazioni anche di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, fenomeni più deboli invece in Romagna.

AL CENTRO

Nuova ondata di maltempo anche per le regioni centrali d'Italia. Nubi compatte e piogge diffuse ed anche intense specie su Toscana, Umbria e Lazio durante le ore pomeridiane e serali della giornata. Fenomeni più deboli sulle altre regioni. Neve oltre i 1000-1200 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove.

Temperature minime in aumento, massime in calo al nord Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano