Ascoli Piceno, Colonnello Tommaseo nuovo comandante provinciale Carabinieri

di Redazione picenotime

sabato 07 novembre 2020

Alla presenza del Generale di Brigata Fabiano Salticchioli, Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, si è insediato al Comando del Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno il Colonnello Giorgio Tommaseo, subentrando al Col. Ciro Niglio, trasferito al Comando Generale dell’Arma a Roma. Il Col. Giorgio Tommaseo, 46 anni, coniugato con una figlia, laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza, proviene dall’Ambasciata italiana a Ottawa dove ha ricoperto, negli ultimi anni, l’incarico di Esperto della Sicurezza del Ministero dell’Interno, quale responsabile della cooperazione bilaterale di polizia. Nella sua lunga carriera, dopo l’Accademia militare e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, ha ricoperto diversi prestigiosi incarichi tra i quali: in Sardegna, prima Comandante di Compagnia alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari) e poi Comandante della Compagnia di Tonara (Nuoro), successivamente Comandante della Compagnia di Busto Arsizio (Varese), poi a Roma come Capo Sezione al Comando Generale dell’Arma quindi Comandante del Reparto Servizi di Protezione (preposto alla sicurezza delle personalità a rischio) e infine come Direttore di Sezione alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA). In ambito estero, oltre al delicato ruolo assunto prima di giungere al Comando di Ascoli Piceno, il Col. Tommaseo ha svolto altri importantissimi incarichi per la Nato (nel 1999) e per le Nazioni Unite (nel 2014) nel contesto operativo delle missioni MSU-AFOR in Albania e Kosovo e UNIFIL in Libano. Il nuovo Comandante Provinciale vanta anche un prestigioso riconoscimento, mai tributato ad un funzionario di polizia straniero dal Governatore Generale del Canada, che lo ha insignito dell’onorificenza dell’Ordine al Merito delle Forze di Polizia del Canada.

Al Col. Tommaseo, i Carabinieri del Comando Provinciale formulano il loro benvenuto con i migliori Auguri di un proficuo lavoro.