Ascoli Calcio, ottava gara di fila con almeno una rete subita. Dionisi, diventano 12 i gol in bianconero

di Redazione Picenotime

martedì 02 novembre 2021

L'Ascoli è salito a quota 15 punti in classifica grazie al pareggio per 1-1 con il Pisa allo stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" nell'undicesima giornata giornata d'andata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE DELLA GARA). I bianconeri hanno ottenuto finora 4 vittorie (con Cosenza, Perugia, Como ed Alessandria), 3 pareggi (contro Crotone, Lecce e Pisa) e 4 sconfitte (al cospetto di Benevento, Brescia, Frosinone ed appunto Spal), con una media punti di 1.36 (3 punti raccolti nelle ultime sei partite). Sono 15 i gol realizzati ed altrettanti quelli subiti (ottava gara di fila con almeno una rete al passivo).

Il Picchio vanta il terzo miglior rendimento esterno di tutto il campionato di Serie B con 11 punti in sei gare (meglio hanno fatto solo Perugia con 12 e Brescia a quota 13). Fuori casa sono state 11 le reti segnate ed 8 quelle incassate.

Per Federico Dionisi è arrivato il sesto centro stagionale (il terzo su calcio di rigore), il dodicesimo da quando veste la maglia dell'Ascoli. Il capitano guida la classifica cannonieri del torneo cadetto 2021/2022 insieme a Lorenzo Lucca, Samuele Mulattieri, Gianluca Lapadula e Andrej Galabinov. Il 34enne attaccante reatino ha messo a segno a Pisa il gol numero 109 in carriera in Serie B nella regular season (più uno nei playoff), agganciando Matteo Ardemagni in 12ª posizione del ranking storico dei migliori marcatori della cadetteria.

In leggero calo il ruolino di marcia di Andrea Sottil. Il 47enne tecnico piemontese, arrivato nel capoluogo piceno lo scorso 23 Dicembre al posto di Delio Rossi, ha finora diretto il Picchio in 35 match di Serie B. Il bilancio parla di 14 vittorie (8 in casa e 6 in trasferta), 11 pareggi (6 al "Del Duca" e 5 fuori) e 10 sconfitte (5 tra le mura amiche ed altrettante lontano dalle Marche). Sono 53 i punti raccolti, con una media di 1,51 a partita. Durante la sua gestione i bianconeri hanno realizzato 42 reti e ne hanno incassate 39.

CLICCA QUI PER VIDEO SOTTIL POST PISA-ASCOLI 1-1