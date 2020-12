Ascoli Calcio, da valutare condizioni Avlonitis e Sini. Domani rifinitura e partenza per Monza

di Redazione Picenotime

domenica 20 dicembre 2020

E' ripresa questa mattina alle 11:00 la preparazione dei bianconeri di Delio Rossi nel ritiro veneto: attività di recupero per i titolari della sfida persa ieri con il Vicenza, riscaldamento tecnico e partite a pressione per il resto del gruppo. Domani mattina alle ore 11 è in programma l'allenamento di rifinitura e nel primo pomeriggio è fissata la partenza per Monza, dove Martedì 22 Dicembre alle ore 19 allo stadio "Brianteo" si disputerà la gara valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie B. I brianzoli di Cristian Brocchi sono reduci dalla sconfitta per 3-2 allo stadio "Adriatico-Cornacchia" di Pescara.

Tornerà a disposizione il capitano Riccardo Brosco dopo aver scontato il turno di squalifica, da valutare le condizioni di Tasos Avlonitis e Simone Sini. Il 30enne difensore greco non ha preso parte alla gara col Vicenza per un problema fisico accusato in extremis, il 28enne mancino è invece uscito al 77' del match del "Menti" a causa di una noia muscolare. Sicuramente out il 20enne centrocampista albanese Dean Lico che, dopo l'espulsione contro il Cosenza, dovrà restare ai box per altre due giornate. Mister Delio Rossi non potrà contare neanche sul 30enne tedesco Oliver Kragl, che si sta sottoponendo a terapie a Bologna per superare definitivamente i dolori alla schiena.

