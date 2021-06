San Benedetto, successo per primo appuntamento di Harena d'Autore con la conduttrice Rai Anadela Serra Visconti

di Redazione Picenotime

sabato 12 giugno 2021

Nel caratteristico e suggestivo 'salotto libreria' di Hārena ieri pomeriggio è andato in scena il primo di una ricca serie di appuntamenti culturali, realizzati con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto, curati da Mimmo Minuto (fondatore della storica La Bibliofila di San Benedetto del Tronto). A moderare è stato Marco Martorelli. Ospite per l'occasione la nota conduttrice Rai e scrittrice Dott.ssa Anadela Serra Visconti che ha parlato ai tanti presenti del suo ultimo libro 'Resto giovane, se voglio', un testo in cui vengono spiegati alcuni segreti per rimanere giovani, dentro e fuori. Una scelta personale e consapevole che ha bisogno di nascere dal proprio atteggiamento mentale. Il tempo passa indubbiamente per tutti, ma con la nostra volontà e il nostro stile di vita possiamo incidere sui suoi effetti e modificare il nostro destino genetico. Ecco perché essere, e soprattutto sentirsi belli, significa anche riuscire a tenere a bada lo stress, avere una dieta sana, fare attività fisica, gestire il proprio tempo e non lasciarsi sopraffare dagli impegni. In questo incontro Anadela Serra Visconti, un’autorità in fatto di benessere e bellezza esteriore, ha voluto offrire ai presenti qualche piccolo accorgimento tratto dal suo nuovo libro con trucchi e consigli antiaging, che vanno dall’alimentazione alla medicina estetica per aiutarci a vivere meglio con noi stessi e con il nostro corpo. A fare gli onori di casa è stata Patrizia Ferrara, titolare di Hārena che, con il suo instacabile impegno ha fortemente voluto all'interno del nuovo locale di tendenza del centro Italia, la realizzazione di un salotto inteso come importante spazio dove il legame tra cucina, cultura, identità, educazione e inclusione viene consolidato dalle attività che spazieranno dall’educazione alimentare, alla promozione di valori come la sostenibilità ambientale, l’inclusione, la lotta agli sprechi alimentari e il rispetto del cibo, fino alla valorizzazione culturale della nuova cucina italiana.

''Vi ringrazio e do il benvenuto a tutti – ha esordito Patriza Ferrara -. Questo locale ha rappresentato per tanto tempo sia il fiore all'occhiello che un dramma per la città di San Benedetto. Infatti per lungo tempo era rimasto in disuso dopo essere stato punto di riferimento per tanti. Dieci anni fa così abbiamo deciso di prenderlo per fare intrattenimento. All'inizio si è cercato di capire come rigenerare questo luogo per renderlo un'eccellenza del territorio. Con la formazione e l'istruzione vogliamo aiutare i ragazzi e portarli a poter conseguire una laurea in gastronomia. I nostri giovani spesso sono stati costretti ad andare all'estero dato il bisogno di un lavoro che non sia solo stagionale ma che duri tutto l'anno. Con i nostri progetti cercheremo di aiutarli e arricchire il nostro territorio''.

A seguire la parola è passata alla dott.ssa Visconti che ha fornito qualche consiglio per sentirsi giovani e in salute. L'incontro è stato intervallato da alcuni momenti musicali. ''Eliminare lo stress dalle nostre vite non è possibile – ha spiegato la conduttrice Rai -, ma bisogna prendere delle contromisure. I suggerimenti presenti nel mio libri costituiscono dei neutralizzanti dello stress. Se ci lasciamo andare e se non pensiamo ad un progetto per le nostre vite il tempo scorre. Le cose di cui parlo in “Resto giovane, se voglio” hanno un fondamento scientifico. Tutto ciò che amiamo e tutto ciò che ci piace fa aumentare la nostra longevità. Quando stiamo bene produciamo cellule anti-invecchiamento. Per farlo chiaramente dobbiamo volerlo. Dobbiamo spingerci a fare ciò che ci piace di più. Se la mente decide, il corpo anche poi ci segue. Nel libro ho dato una ricetta fai da te. Parlo di tisane fatte con ghiande di un certo tipo, frullati, cibi che hanno particolari proprietà come mirtilli, avocado, salmone selvaggio''.

Al termine dell'incontro la dott.ssa Visconti ha avuto il piacere di rispondere a domande e curiosità, per poi procedere alla classica firma delle copie del suo libro ai presenti.