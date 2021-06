Serie C finale playoff: il primo round tra Padova e Alessandria finisce in parità

di Redazione Picenotime

domenica 13 giugno 2021

Ultimi sforzi per Padova e Alessandria che sognano entrambe il grande ritorno in serie B. Nella finale d'andata disputata oggi pomeriggio all'Euganeo le due pretendenti non sono andate oltre lo 0-0 al termine di una sfida combattuta, accorta e giocata ad un livello d'intensità molto alto. L'incontro ha regalato comunque sussulti importanti. La prima parte del match ha visto i biancoscudati provarci con un paio di tentativi velenosi dalla distanza. In chiusura di primo tempo invece è stata l'Alessandria a rispondere con due buone occasioni. La prima è nata dai piedi di Chiarello, il cui tiro è terminato di poco a lato. La seconda invece ha visto Corazza chiamare in causa Dini per un salvataggio tutt'altro che agevole. Nella ripresa il Padova ha provato a cambiare marcia alzando il baricentro e aumentare la pressione. A negare la gioia del vantaggio veneto è stata la traversa colpita dal violento destro di Della Latta. Nei minuti finali i piemontesi così sono riusciti a resistere e chiudere ogni varco. Ora si deciderà tutto giovedì nel ritorno che andrà in scena al Moccagatta.

Finale d'andata playoff Serie C:

Padova-Alessandria 0-0

Finale di ritorno playoff Serie C:

Alessandria-Padova (giovedì 17 ore 18)