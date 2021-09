Granfondo Vincenzo Nibali – 5 Mila Marche 2021, viaggio nel Paradiso del bike

di Redazione Picenotime

giovedì 02 settembre 2021

Ancora circa un mese e mezzo di attesa e poi la Granfondo Vincenzo Nibali – 5 Mila Marche Randonnée sarà ufficialmente realtà. Gli appassionati di ciclismo potranno godersi tre giornate di divertimento in sella, caratterizzate da un unico comun denominatore: gli splendidi scenari della Regione Marche, con il lungomare di Porto Recanati (Macerata) come quartier generale. Il 15, 16 e 17 ottobre 2021 sono le date da cerchiare di rosso.

L’evento, che fa parte del prestigioso circuito Internazionale Granfondo World Tour, è stato fortemente voluto dalla Regione Marche e da Marche Outdoor, che sempre di più stanno puntando sulla bicicletta per promuovere le bellezze di un’area ancora ampiamente da scoprire per gli appassionati di questo sport e non solo. Una Regione ricca di storia, che si traduce nelle architetture dei suoi borghi di origine medievale dislocati sulle dolci colline dell’entroterra, le vette dei Monti Sibillini e l'incantevole costa adriatica che si estende per 180 km, con fantastici promontori rocciosi e distese di sabbia finissima

La Tirreno-Adriatico ha imparato a conoscere questa magnifica area col passare degli anni, ma anche il Giro d’Italia se ne sta accorgendo, basti pensare alla suggestiva frazione con partenza dalle Grotte di Frasassi e arrivo ad Ascoli Piceno dello scorso maggio

Anche il fuoriclasse Vincenzo Nibali non è rimasto indifferente alle particolarità di questa zona d’Italia, lui che è nato in Sicilia e cresciuto in Toscana, tanto da decidere di esserne testimonial e dare il suo nome alla Granfondo in terra marchigiana. E poi, l’evento toccherà anche le strade del suo compianto amico e gregario Michele Scarponi, che dei colli marchigiani ne faceva il terreno ideale per preparare i grandi appuntamenti stagionali.

A prendere in mano le redini dell’organizzazione della Granfondo Nibali – 5 Mila Marche Randonnée è stato Andrea Tonti, marchigiano doc, professionista per 12 stagioni dal 1999 al 2010 e ora imprenditore turistico e organizzatore di eventi legati al cicloturismo: “Sono contento di poter lavorare ad un grande progetto per la mia terra – ammette Tonti -. Le Marche sono un’area perfetta, e ancora in parte inesplorata, per andare in bicicletta, c’è una grande varietà di percorsi ed è impossibile non divertirsi. A nostro parere, ciclismo e turismo sono un binomio perfetto ed è il motivo per cui è nato questo evento. Inoltre, siamo molto orgogliosi che Nibali, il ciclista italiano più titolato del momento e uno dei più grandi della storia, abbia deciso di sposare il nostro progetto. Non poteva esserci testimonial migliore”.

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 15 ottobre con la 5 Mila Marche Randonnée, il cui nome è tutto un programma; saranno infatti 250 i chilometri per un totale di 5000 metri di dislivello. Un vero e proprio viaggio nell’entroterra marchigiano, nel quale la pianura non è contemplata. Gli amanti dell’ultracycling troveranno terreno fertile per divertirsi, e non è un caso che a fare la ricognizione ci sia andato l’ultracyclist per eccellenza, Omar Di Felice. “I paesaggi sono splendidi, e sarà importante saperli apprezzare per alleviare la fatica di un percorso durissimo. Bisognerà avere molto fondo e abilità nel sapersi gestire” ha detto Di Felice dopo aver visionato il percorso.

Sabato 16 ottobre ci si potrà godere i colori del villaggio Marche & Shark, ma su prenotazione gratuita si potrà fare la ciclopedalata Bike & Family di circa 10 km alla scoperta dello splendido Monte Conero e della sua riviera, con tanto di sosta enogastronomica. Nel pomeriggio ci sarà la Mini GF Nibali con prove di abilità e sprint per la categoria giovanissimi, mentre alla sera spazio a musica e allegria dopo una cena di gala alla quale sarà presente anche lo Squalo dello Stretto.

Ma è domenica 17 ottobre che si potrà finalmente pedalare con il vincitore di Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España, Milano-Sanremo e molto altro, con partenza alle 8 per la Granfondo Vincenzo Nibali. Si potrà optare per il percorso lungo, 123 km e 2200 mt di dislivello, oppure per quello medio, 77 km con 1270 mt di dislivello, sempre immergendosi negli incontaminati colli marchigiani. I tre giorni di evento sulla costa marchigiana, inoltre, saranno anche l’occasione ideale per godersi uno degli ultimi weekend miti dell’anno, rilassarsi in spiaggia in famiglia e ricaricare le batterie in vista dell’inverno.

Per scoprire il PROGRAMMA completo clicca qui, mentre per sapere tutto sulle ISCRIZIONI clicca qui.